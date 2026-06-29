¿Por qué no juega Diego Gómez en Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026?

El equipo de Gustavo Alfaro no podrá contar con uno de sus mejores futbolistas para el partido ante los europeos.

Paraguay buscará dar uno de los grandes batacazos del Mundial 2026 cuando enfrente a Alemania este lunes desde las 14:30 (hora de la CDMX) por los 16vos de final del certamen. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro intentará meterse entre los 16 mejores del torneo frente a una de las selecciones más poderosas del mundo.

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La Albirroja consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros de la fase de grupos tras sumar cuatro de los nueve puntos posibles. Luego de superar una zona muy pareja, el conjunto sudamericano afronta un desafío ante una de las mejores selecciones del mundo

Alemania llega a este compromiso después de caer por 2-1 frente a Ecuador en la última jornada de la fase de grupos. Sin embargo, anteriormente había goleado 7-1 a Curazao y derrotado 2-1 a Costa de Marfil, resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria pese al traspié en su última presentación.

Para este trascendental encuentro, Gustavo Alfaro no podrá contar con una de sus principales figuras. Diego Gómez será baja debido a una suspensión y representa una ausencia muy importante para el mediocampo paraguayo, teniendo en cuenta el protagonismo que tuvo durante la fase de grupos.

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Diego Gómez no estará disponible frente a Alemania porque deberá cumplir una fecha de suspensión. El volante paraguayo llegó al límite de tarjetas amarillas durante la fase de grupos y, como consecuencia, fue sancionado para este compromiso.

La alineación de Paraguay para enfrentar a Alemania

Orlando Gill

Juan José Cáceres

Gustavo Gómez

José Canale

Junior Alonso

Andrés Cubas

Damián Bobadilla

Matías Galarza

Miguel Almirón

Julio Enciso

Gabriel Ávalos

En sintesis

El futbolista Diego Gómez es baja obligada de la selección de Paraguay por acumulación de tarjetas amarillas .

es baja obligada de la selección de Paraguay por . El mediocampista guaraní acumuló las amonestaciones reglamentarias a lo largo de la fase de grupos .

. El técnico Gustavo Alfaro deberá modificar la alineación titular ante Alemania debido a esta sanción.