Alemania juega contra Paraguay en el Estadio Boston. En caso de avanzar, el conjunto teutón se enfrenta con Francia o Suecia.

Alemania se enfrenta con Paraguay este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo a partir de las 14:30hs (Ciudad de México) en el Estadio Boston.

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El conjunto germano es el favorito a avanzar de ronda, pero tendrá que demostrarlo en el campo ante la garra y la buena defensa de Paraguay. Julian Nagelsmann tomó una decisión fuerte en la previa con respecto a Jamal Musiala, uno de sus mejores futbolistas.

Jamal Musiala comienza el partido frente a Paraguay como suplente. El futbolista del Bayern Múnich no tiene ninguna lesión, por lo tanto esta decisión se explica por una determinación táctica del entrenador de Alemania.

Julian Nagelsmann le dio la titularidad a Deniz Undav, el goleador del equipo teutón en la Copa del Mundo con tres anotaciones. Paraguay es fuerte en el juego aéreo y protege bien su área, por eso el entrenador alemán prefiere poner un delantero centro clásico en el partido.

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Este es el único cambio del técnico porque luego juegan los habituales. En caso de eliminar a Paraguay, Alemania jugará en octavos de final contra el vencedor del cruce entre Francia y Suecia.

La alineación de Alemania ante Paraguay

Manuel Neuer

Joshua Kimmich

Jonathan Tah

Antonio Rüdiger

David Raum

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlović

Leroy Sané

Florian Wirtz

Kai Havertz

Deniz Undav

En síntesis

Jamal Musiala es suplente en Alemania por una decisión táctica del entrenador Julian Nagelsmann.

es suplente en Alemania por una del entrenador Julian Nagelsmann. Alemania enfrenta a Paraguay este lunes 29 de junio en el Estadio Boston.

en el Estadio Boston. El delantero Deniz Undav ingresa como titular al registrar tres anotaciones en el torneo.