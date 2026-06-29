Donyell Malen pierde la titularidad en el Países Bajos vs Marruecos

A unos cuantos minutos de que comience el Países Bajos vs Marruecos, ya se dieron a conocer las alineaciones que tendrán cada uno de los conjuntos para este gran partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, Ronald Koeman hizo un ajuste que llamó la atención al dejar fuera del cuadro titular a Donyell Malen.

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El actual futbolista de la Roma había estado como titular en los tres partidos de la fase de grupos, pero al no tener los resultados esperados, se habría tomado la decisión de que para este juego no arrancara entre los primeros 11, ya que hay que recalcar que se miden ante uno de los rivales fuertes en esta competencia mundial.

Malen se consagró goleador en la Serie A con “La Loba”, por lo que se esperaba que el giallorossi pudiera mantener esa racha en la Copa del Mundo, el problema es que ahora no ha logrado anotar un solo tanto vistiendo la camiseta de los Países Bajos, razón por la cual hoy empezaría el duelo desde la banca y no entre los titulares.

En síntesis

Ronald Koeman dejó fuera del cuadro titular a Donyell Malen para el próximo partido.

dejó fuera del cuadro titular a para el próximo partido. El partido Países Bajos vs Marruecos corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 .

corresponde a los dieciseisavos de final del . El futbolista Donyell Malen no ha anotado ningún gol en esta Copa del Mundo.