¿Cadillac será superado por Aston Martin en el GP de Hungría? Esto dijo Checo Pérez

El Gran Premio de Hungría 2026 puede marcar un antes y un después tanto para Aston Martin como para Cadillac. El equipo de Silverstone fue la gran decepción en la primera mitad del año por los constantes problemas de fiabilidad, tanto así que quedaron por detrás de la escudería estadounidense que está haciendo su debut en la Máxima.
No obstante, Aston Martin estará estrenando un monoplaza nuevo llamado AMR26B en Hungaroring. Con esta actualización, la escudería no solo planea salir del fondo de la parrilla, sino empezar a luchar regularmente por los puntos en la recta final de la temporada.
Esto también repercute en Cadillac, equipo en el que se desempeña Checo Pérez y que habitualmente termina por encima de Aston Martin. Precisamente tanto el tapatío como Valtteri Bottas se refirieron a este paquete de actualizaciones de Aston Martin antes del GP de Hungría.
Checo Pérez platicó con la prensa en Hungría (Getty Images)
¿Qué dijo Checo Pérez sobre Aston Martin?
Sergio Pérez platicó con la prensa este jueves en Hungría y, al preguntarle si cree que Aston Martin recortará distancias con Cadillac a partir de este Gran Premio, contestó: “Definitivamente”. Y completó: “Creo que van a desarrollarse con fuerza; obviamente son un equipo muy fuerte. Esperamos que reduzcan la diferencia y que sigan avanzando”.
Por su parte, Bottas manifestó al respecto: “Tengo bastante curiosidad por eso, pero al mismo tiempo un poco de miedo, en cierto modo, de que si dan un gran paso, entonces nosotros quedemos atrás. Pero al final, simplemente tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. No deberíamos desperdiciar nuestra energía en eso”.