¿Por qué no juega Edson Álvarez en México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Falta menos de una hora para el arranque de un nuevo Mundial. Desde las 13:00 hs de la CDMX, México recibe a Sudáfrica en el Estadio Azteca por el primer partido de la fase de grupos de la competición internacional más importante del mundo.
El Tri es el gran favorito para llevarse los tres puntos en este partido por la localía y por la jerarquía de sus futbolistas. Javier Aguirre ya definió el equipo que saldrá al campo de juego en búsqueda del primer triunfo para encaminar la clasificación a la próxima fase.
La sorpresa es la ausencia de Edson Álvarez en el equipo titular, el mediocampista esperará su oportunidad en el banco de suplentes luego de la decisión que tomó el entrenador. En su lugar jugará Erik Lira, futbolista de Cruz Azul al que vieron mejor.
Edson venía con muy poca actividad en el futbol europeo y eso llevó a Aguirre a optar por Lira. Sin embargo, no quita que tenga su oportunidad en la segunda mitad y en lo que resta de la competición, pero para eso deberá demostrar en los entrenamientos y en el campo de juego.
Los 11 titulares de México
- Tala Rangel
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Piojo Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
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En sintesis
- El mediocampista Edson Álvarez comenzará en el banco de suplentes en el debut mundialista.
- La selección de México se enfrenta hoy a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.
- El entrenador Javier Aguirre eligió al jugador Erik Lira como titular en el mediocampo.