¿Por qué no juega Edson Álvarez en México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

El mediocampista no forma parte del equipo titular que eligió Javier Aguirre para el debut en el Mundial 2026 ante Sudáfrica.

Falta menos de una hora para el arranque de un nuevo Mundial. Desde las 13:00 hs de la CDMX, México recibe a Sudáfrica en el Estadio Azteca por el primer partido de la fase de grupos de la competición internacional más importante del mundo.

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El Tri es el gran favorito para llevarse los tres puntos en este partido por la localía y por la jerarquía de sus futbolistas. Javier Aguirre ya definió el equipo que saldrá al campo de juego en búsqueda del primer triunfo para encaminar la clasificación a la próxima fase.

La sorpresa es la ausencia de Edson Álvarez en el equipo titular, el mediocampista esperará su oportunidad en el banco de suplentes luego de la decisión que tomó el entrenador. En su lugar jugará Erik Lira, futbolista de Cruz Azul al que vieron mejor.

Edson venía con muy poca actividad en el futbol europeo y eso llevó a Aguirre a optar por Lira. Sin embargo, no quita que tenga su oportunidad en la segunda mitad y en lo que resta de la competición, pero para eso deberá demostrar en los entrenamientos y en el campo de juego.

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Los 11 titulares de México

Tala Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Piojo Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

En sintesis