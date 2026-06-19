¿Por qué no juega Endrick en Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

Conoce el motivo de la ausencia de la joven estrella que aguarda su oportunidad de lucirse en la Copa del Mundo.

La selección de Brasil se prepara para afrontar su segundo compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026 con la obligación de sumar una victoria que le dé tranquilidad. Este encuentro frente al combinado de Haití, correspondiente a la jornada dos del Grupo C, resulta clave para el conjunto sudamericano tras haber arrancado su participación en el torneo con un ajustado empate 1-1 frente a Marruecos.

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La razón por la que Endrick no juega en Brasil vs. Haití

A pesar de la expectativa, Endrick seguirá ausente en la alineación titular de la Canarinha. La ausencia del delantero en la formación inicial se debe pura y exclusivamente a una decisión táctica del entrenador Carlo Ancelotti. El director técnico italiano optó por meter mano en la estructura del equipo para este compromiso, pero prefirió buscar otras variantes en el frente de ataque antes de inclinar la balanza por el joven futbolista, quien deberá seguir esperando su oportunidad desde el banco.

Muchos pedían la titularidad de Endrick tras cerrar una gran temporada en el Olympique de Lyon francés por todo lo que puede aportarle al circuito ofensivo de la Canarinha. El malestar se incrementó al recordar que, durante el debut ante el conjunto marroquí, el atacante no sumó ni un solo minuto de juego y vio todo el partido entre los relevos.

Para intentar cambiar la imagen del estreno, Ancelotti decidió sacar del once titular a Igor Thiago y patear el tablero metiendo a Matheus Cunha como la principal referencia de área para acompañar a los extremos. De esta manera, el crack ex Palmeiras tendrá que aguardar en el banco de suplentes como una de las primeras cartas de cambio para el complemento si el partido contra los caribeños se llega a complicar.

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En síntesis