Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití por el Grupo C del Mundial 2026: TV y streaming online

Luego de lo que el empate en la primera fecha del Mundial 2026 ante Marruecos, Brasil busca conseguir una victoria que le permita acomodarse de manera positiva en el Grupo C. Para eso, deberá vencer a la dura Haití en un compromiso que nadie se querrá perder. A continuación, repasa todas las opciones disponibles para disfrutar del enfrentamiento tan esperado.

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La buena noticia para México es que el encuentro irá por TV abierta, por lo que se contará con varias alternativas para sintonizar el duelo. De todas maneras, las opciones de streaming también estarán disponibles para aquellos que prefieran esta experiencia por encima de la tradicional.

El encuentro tiene horario de inicio estipulado para las 18:30hs del Centro de México. Para Brasil, se trata de cumplir con la obligación de derrotar a un seleccionado que, en los papeles previos, aparece varios escalones por debajo del nivel competitivo de la elite del futbol. Sin embargo, Haití venderá cara la derrota y buscará dar lo que sería una de las grandes sorpresas de la competencia.

Dónde ver en México el partido de Brasil vs. Haití

TUDN (televisión)

(televisión) Canal 5 (televisión)

(televisión) Azteca 7 (televisión)

(televisión) Pase Mundial de ViX Premium (streaming)

(streaming) Azteca Deportes Network (streaming)

(streaming) Azteca Deportes App (streaming)

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Dónde ver Brasil vs. Haití en el resto del mundo

Argentina: TyC Sports, DSports, DGo, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports.

Bolivia: TigoSports, Red Uno, Unitel y Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, GloboPlay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y CazeTV.

Chile: DSports, DGo y Paramount+.

Colombia: DSports, DGo, Paramount+, Win Play y Win Sports.

Costa Rica: FOX+.

El Salvador: TigoSports.

España: DAZN y Movistar+.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, FOX One y SiriusXM FC.

Guatemala: TigoSports, FOX, TeleOnce y Chapin TV.

Honduras: TigoSports.

Jamaica: Bluu y RushSports.

Nicaragua: TigoSports.

Panamá: TigoSports.

Paraguay: GEN y Trece.

Perú: DSports, DGo y Paramount+.

Puerto Rico: FOX Sports y Telemundo.

República Dominicana: Pio Deportes.

Uruguay: AUF TV, DSports, DGo y Paramount+.

Venezuela: DSports, DGo e Inter.

En síntesis