¿Por qué no juega Ferrán Torres en Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026?

España busca derrotar a Francia para llegar a la final del Mundial 2026. Ferrán Torres no forma parte de la alineación titular.

España se enfrenta con Francia este martes 14 de julio por la gran semifinal del Mundial 2026. El encuentro entre las dos selecciones europeas comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.

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España viene de derrotar por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final, pero el duelo contra Francia será de una complejidad mucho mayor. Ferrán Torres ha ingresado bien en los últimos partidos, aunque esto no ha sido suficiente para convencer a Luis de la Fuente.

El entrenador español decidió salir con la misma alineación titular con la que viene jugando La Roja, por lo tanto Ferrán Torres sigue como suplente y quien comienza el partido es Álex Baena.

Los ingresos de Ferrán Torres han sido claves tanto contra Portugal en octavos de final como ante Bélgica en cuartos de final, de hecho ante el equipo de Cristiano Ronaldo el jugador del Barcelona asistió a Mikel Merino para el único gol del partido.

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No obstante, quizás Luis de la Fuente considera importante a Ferrán Torres para los segundos tiempos porque da otras cosas distintas a Álex Baena y con seguridad el del Barcelona tendrá minutos en la semifiinal contra Francia.

La alineación de España ante Francia