¿Por qué no juega Guillermo “Memo” Ochoa en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Conoce el motivo por el cual se queda fuera de la nómina inicial el histórico portero del Tri.

México enfrenta este domingo a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. El Tri busca el paso tan ansiado a la instancia que reúne a los ocho mejores seleccionados de la competencia, aunque lo hará sin uno de sus mayores ídolos, quien esperará una posible oportunidad en la banca junto con el resto de relevos.

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El motivo por el que no juega Ochoa en México vs. Inglaterra

Guillermo Ochoa no juega ante Inglaterra por decisión táctica. Memo fue convocado casi de último momento y esto sirvió como un homenaje, ya que se confirmó que el portero se retirará y le pondrá punto final a su carrera una vez que termine la participación de México en la Copa del Mundo.

Lo cierto aquí es que, más allá de todo lo que significó el emotivo tributo de la semana pasada al Memo, Guillermo Ochoa hace tiempo no es más el portero de la Selección. Mientras su carrera deportiva a nivel clubes fue en descenso, los entrenadores comprendieron que ya no tenía asegurado el puesto solo por su pasado en México.

En la actualidad, el dueño del arco mexicano es Raúl Rángel, más conocido como Tala, el guardameta de las Chivas de Guadalajara. Durante el proceso de Javier Aguirre el titular fue bastante tiempo Luis Malagón del América, pero tras su lesión, Rangel se ganó el lugar. Él estará entre los tres postes en los 16avos de final ante Ecuador.

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En síntesis