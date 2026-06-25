¿Dónde y en qué estadio juegan Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

El partido se disputará en el SoFi Stadium, en la ciudad de Los Angeles, una de las sedes principales del Mundial 2026 en Estados Unidos.

El partido entre Turquía y Estados Unidos por la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 se disputará desde las 20:00 hs (hora de CDMX). Es un encuentro sin presión en lo deportivo: Estados Unidos ya está clasificado y llega como líder de su grupo, mientras que Turquía quedó eliminado.

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Sin embargo, el equipo anfitrión quiere seguir por el mismo camino y demostrar que puede ser uno de los candidatos a quedarse con el título, después del gran nivel que mostró en sus primeros dos partidos ante Paraguay y luego ante Australia.

El escenario elegido para este cruce es el imponente SoFi Stadium, una de las sedes más modernas y llamativas del torneo, ubicada en el área metropolitana de Los Ángeles. Allí se espera un marco de publico importante, en un estadio preparado para grandes eventos internacionales.

Los Ángeles espera por Estados Unidos y Turquía (Getty Images)

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Datos del estadio

El SoFi Stadium está ubicado en Inglewood, California, dentro de la zona de Los Ángeles. Es un recinto multiusos de última generación con capacidad para 70.492 personas, diseñado para albergar tanto partidos de futbol americano como otros eventos

Inaugurado en 2020, se construyó sobre el antiguo complejo de Hollywood Park y se convirtió rápidamente en una de las sedes deportivas más importantes de Estados Unidos. Es casa de los Los Angeles Rams y los Los Angeles Chargers de la NFL, y además fue sede de eventos como el Super Bowl LVI y distintas finales internacionales.

En sintesis

Estados Unidos y Turquía se enfrentan hoy en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

se enfrentan hoy en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido se disputará en el moderno SoFi Stadium , ubicado en Inglewood, California.

, ubicado en Inglewood, California. El recinto cuenta con una capacidad aproximada de 70.000 espectadores para este torneo.