Las Estrellas Crecientes y los Yankees se enfrentan por la tercera jornada del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, Turquía y Estados Unidos se enfrentan este jueves 25 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Angeles. Mientras los locales buscarán el puntaje ideal, los europeos buscarán despedirse del torneo con una sonrisa.

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Del lado del equipo a cargo de Vincenzo Montella, viene de un duro golpe tras perder con Paraguay por 1-0 y quedar matemáticamente eliminado tras quedar en desventaja con el desempate olímpico. Los europeos simplemente jugarán por el honor.

Los hombres dirigidos por Mauricio Pochettino vienen de derrotar por 2-0 a Australia en un duelo entre dos equipos que habían ganado en el debut y de esa manera, con una fecha por disputarse, no solo confirmó su pasaje a los 16avos de Final sino que además también se quedó con el liderato de la zona.

La alineación confirmada de Turquía vs. Estados Unidos

Uğurcan Çakır

Zeki Celik

Ozan Kabak

Abdulkerim Bardakci

Eren Elmalı

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Oğuz Aydin

Arda Güler

Kenan Yıldız

Baris Yilmaz

DT: Vincenzo Montella

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La alineación confirmada de Estados Unidos vs. Turquía