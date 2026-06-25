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Mundial 2026

¿Juega Christian Pulisic? Las alineaciones confirmadas de Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

Las Estrellas Crecientes y los Yankees se enfrentan por la tercera jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Turquía y Estados Unidos se miden por una nueva jornada del Mundial 2026
© Getty ImagesTurquía y Estados Unidos se miden por una nueva jornada del Mundial 2026

En el marco de la Jornada 3 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, Turquía y Estados Unidos se enfrentan este jueves 25 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Angeles. Mientras los locales buscarán el puntaje ideal, los europeos buscarán despedirse del torneo con una sonrisa.

Del lado del equipo a cargo de Vincenzo Montella, viene de un duro golpe tras perder con Paraguay por 1-0 y quedar matemáticamente eliminado tras quedar en desventaja con el desempate olímpico. Los europeos simplemente jugarán por el honor.

Los hombres dirigidos por Mauricio Pochettino vienen de derrotar por 2-0 a Australia en un duelo entre dos equipos que habían ganado en el debut y de esa manera, con una fecha por disputarse, no solo confirmó su pasaje a los 16avos de Final sino que además también se quedó con el liderato de la zona.

La alineación confirmada de Turquía vs. Estados Unidos

  • Uğurcan Çakır
  • Zeki Celik
  • Ozan Kabak
  • Abdulkerim Bardakci
  • Eren Elmalı
  • Orkun Kökçü
  • Salih Özcan
  • Oğuz Aydin
  • Arda Güler
  • Kenan Yıldız
  • Baris Yilmaz
  • DT: Vincenzo Montella

La alineación confirmada de Estados Unidos vs. Turquía

  • Matt Turner
  • Joseph Scally
  • Auston Trusty
  • Miles Robinson
  • Mark McKenzie
  • Sebastian Berhalter
  • Weston McKennie
  • Brenden Aaronson
  • Giovanni Reyna
  • Timothy Weah
  • Ricardo Pepi
  • DT: Mauricio Pochettino
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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