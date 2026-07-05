¿Por qué no juega Javier “Chicharito” Hernández en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Chicharito Hernández lleva más de 6 meses sin equipo y no es considerado en la Selección Mexicana por Javier Aguirre en el Mundial 2026.

Llegó el momento de la verdad para México: HOY domingo 5 de julio juega su partido de Octavos de Final del Mundial 2026 contra Inglaterra, en el Estadio Azteca, y no puede dejar pasar la oportunidad de clasificar a la siguiente instancia siendo local contra una potencia europea. Ya demostró cuáles son sus fortalezas defensivas, por no recibir ningún gol, y también qué opciones tiene en ataque.

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Y hablando de la delantera, es un hecho que Javier Aguirre respetará el tridente que tantos resultados le está dando al Tri. Raúl Jiménez, como una clara referencia en el área, estará acompañado por Julián Quiñones y Roberto Alvarado por las bandas. El combinado azteca ya no extraña a los grandes atacantes que han vestido esta playera a lo largo de toda la historia futbolística del país.

Chicharito Hernández, más de medio año sin club

Javier “Chicharito” Hernández es el máximo goleador de la historia de México con 52 goles, pero hoy no está a disposición de Javier Aguirre. A pesar de que todavía no anunció su retiro profesional de forma oficial, el canterano de las Chivas lleva más de medio año sin equipo desde que dejó de ser jugador del Guadalajara en diciembre del 2025. Su regreso al futbol es una incógnita.

Por lo pronto, el atacante mexicano de 38 años se desempeña en laborales alternativas ligadas a este deporte. Durante la realización de la Copa del Mundo 2026 se desenvuelve como uno de los comentaristas estrellas de la cadena Fox Sports para Estados Unidos, junto a Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry.

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Chicharito Hernández, presente en Países Bajos vs. Marruecos en Monterrey (Getty Images)

La alineación de México contra Inglaterra

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Luis Romo

Erik Lira

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

DT: Javier Aguirre

En síntesis

México vs Inglaterra: se enfrentan el 5 de julio en el Estadio Azteca .

se enfrentan el en el . Delantera de Aguirre: jugarán Raúl Jiménez , Julián Quiñones y Roberto Alvarado .

jugarán , y . Chicharito Hernández: máximo goleador con 52 goles, libre desde diciembre de 2025.