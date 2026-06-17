Por qué no juega Joao Félix el Portugal vs Congo

Ya se dieron a conocer las alineaciones del Portugal vs Congo para el debut del Mundial 2026, por lo que Roberto Martínez llamó la atención con la ausencia de Joao Félix en el once inicial. La afición se ha comenzado a preguntar la razón por la cual no aparece en este partido, donde los resultados en varios casos han sorprendido.

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¿Qué pasa con Joao Félix?

De acuerdo con lo que se muestra, el estratega del conjunto lusitano sólo tomó una decisión táctica para dejar a Joao fuera del cuadro titular ante la República del Congo. Hasta el momento no se ha mencionado que el futbolista sufra alguna lesión o molestia que le impida estar en este encuentro desde el arranque, por lo que sólo fue técnica para el juego.

Cabe mencionar que la decisión de poner a Pedro Neto ha sido cuestionada por los seguidores ante la ausencia de Joao, puesto que Félix ha demostrado su calidad en la mayoría de partidos del combinado y aún así siguen sin darle la oportunidad de ir como titular. Es por esta razón que en este encuentro no sale de arranque.

En el último encuentro amistoso que disputaron ante Nigeria, el entrenador ya daba indicios de que no estaría en la plantilla del arranque, puesto que también empezó Joao desde la banca, aunque ingresó en el segundo tiempo, de igual manera por Pedro Neto, Martínez decidió no tomarlo en cuenta para los primeros 45 minutos.

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Ante Chile y Estados Unidos ocurrió lo mismo, el futbolista ingresó hasta el segundo tiempo, la ocasión más reciente donde fue considerado como titular fue ante México, donde el equipo sólo obtuvo un empate a ceros. Tomando en cuenta lo visto en ese partido, es que habría decidido ingresarlo hasta las partes complementarias.

En síntesis