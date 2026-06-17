¿Por qué no juega Rúben Dias en Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

El defensa de 29 años suele ser fijo en el once titular de Portugal, pero no sumará minutos en el primer partido del Grupo K. Conoce la razón.

Portugal y RD Congo se enfrentan este miércoles 17 de junio desde las 11:00 hs (CDMX) por la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026. Los europeos parten como favoritos para llevarse el encuentro, pero tendrán una baja de peso confirmada.

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Se trata de Rúben Dias. El zaguero de Manchester City es el líder de la defensa portuguesa, pero no está disponible para disputar el primer partido de la Copa del Mundo 2026 pese a haber sido convocado por Roberto Martínez.

¿Por qué no juega Rúben Dias en Portugal vs. RD Congo?

El defensa Rúben Dias no aparece en la alineación inicial de Portugal para enfrentar a RD Congo en el primer partido del Grupo K debido a que no se llegó a recuperar al 100% de las molestias físicas que arrastraba cuando llegó al seleccionado.

Rúben Dias podría regresar al once de Portugal ante Uzbekistán (Getty Images)

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El propio entrenador del combinado luso -Roberto Martínez- lo descartó en la conferencia de prensa previa al encuentro. “Todavía no está completamente en forma y no correremos ningún riesgo”, sentenció el estratega español.