¿Por qué le dicen Vasco a Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El director técnico mexicano es el entrenador de la Tri en el actual certamen internacional organizado por la FIFA.

No caben dudas de que Javier Aguirre es sinónimo de Selección Mexicana. Con tres ciclos en su espalda, son varias las generaciones que han visto al director técnico mexicano ser la cabeza de trabajo en diferentes momento de los últimos años.

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Siendo una eminencia del Tri, un dato cotidiano que no todo el mundo conocer es el origen del apodo del estratega, que es Vasco. Y lo llaman así porque es hijo de padres españoles originarios del País Vasco. Su madre nació en la localidad de Gernika y su padre en Ispáster, ambos municipios de la provincia de Vizcaya, quienes emigraron a México.

😌 El Vasco en modo Vasco



En la conferencia previa al duelo ante Corea del Sur, Javier Aguirre volvió a sacar su lado más relajado y bromista. 😂🇲🇽



Mientras todos hablan del partido, el Vasco se encargó de ponerle humor al momento. 👀😅 pic.twitter.com/OYRxD4sKRk — Sports Illustrated MX (@SIMexico_) June 18, 2026

El sobrenombre se lo otorgó el periodista argentino Jorge Ventura durante una de sus transmisiones en la televisión mexicana, destacando así sus linajes vascos. El propio entrenador ha bromeado sobre tener los “16 apellidos vascos” y, de hecho, ha vivido con una curiosa dualidad: mientras en México todos lo conocen como Vasco, en España es comúnmente apodado el Mexicano.

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Con el correr de los años, el DT se ha erigido como un emblema del futbol nacional. Cabe añadir que fue quien comandó a México en el Mundial 2002 en Corea del Sur – Japón, en el Mundial 2010 en Sudáfrica, y ahora en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo es la trayectoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Cabe recordar que el Vasco está atravesando su tercer ciclo en México, siendo parte de los ciclos mundialistas a las ediciones 2002, 2010 y la presente 2026. Hasta el momento fueron 89 partidos dirigidos entre sus tres etapas, cosechando 55 victorias, 17 empates y 17 derrotas.

En síntesis

Padres de Vizcaya: origen del apodo “Vasco” del DT Javier Aguirre .

origen del apodo “Vasco” del DT . Jorge Ventura: periodista argentino que le otorgó el sobrenombre en televisión.

periodista argentino que le otorgó el sobrenombre en televisión. 89 partidos dirigidos: suma 55 victorias, 17 empates y 17 derrotas con México.