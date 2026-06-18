Quién es Gustavo Tejera, árbitro del México vs Corea del Sur

El uruguayo fue el elegido para impartir justicia en un partido clave por el liderato del Grupo A. Además, este encuentro marcará su debut como árbitro central en una Copa del Mundo de selecciones mayores.

Gustavo Tejera es el árbitro designado para el México vs. Corea del Sur, duelo del Grupo A del Mundial 2026 que se juega hoy jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara de Zapopan. Se trata de un juez uruguayo nacido en Montevideo el 20 de enero de 1988 y con gafete FIFA desde 2018. El dato que más llama la atención es que este encuentro marcará su debut como árbitro central en una Copa del Mundo de selecciones mayores.

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El cruce llega con un panorama atractivo en la tabla. México aparece como líder del grupo con 3 puntos después de su triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur es segundo, también con 3 unidades, tras vencer 2-1 a la República Checa. Por eso, el hombre del silbato tendrá un papel importante en una noche que puede empezar a definir el liderato de la zona.

El recorrido internacional de Gustavo Tejera antes de México vs. Corea del Sur

Debutó en la Copa Sudamericana en 2019 y un año más tarde tuvo su presentación en la Copa Libertadores, dos torneos que suelen marcar un filtro para los árbitros sudamericanos que buscan instalarse en la élite. El uruguayo, incorporado al panel internacional de la FIFA en 2018, no es un improvisado ni un novato en partidos de alta exigencia, pero esta designación representa un salto importante por el escenario que ofrece, en este caso, la Copa del Mundo 2026.

Se le describe como un juez de mano firme, estricto y con tendencia a recurrir a las tarjetas cuando siente que el juego se le escapa de las manos. Su historial registra 344 partidos dirigidos, 1,733 tarjetas amarillas y 44 rojas, un dato que ayuda a entender su perfil disciplinario. En un México vs. Corea del Sur que puede pesar en la pelea por el Grupo A, ese rasgo queda bajo la lupa.

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La terna arbitral completa de México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)

Gustavo Tejera (Uruguay) Asistente 1: Carlos Javier Barreiro Jara (Uruguay)

Carlos Javier Barreiro Jara (Uruguay) Asistente 2: Nicolás Alfredo Tarán Méndez (Uruguay)

Nicolás Alfredo Tarán Méndez (Uruguay) Cuarto árbitro: Andrés José Rojas Noguera (Colombia)

Andrés José Rojas Noguera (Colombia) VAR: Leodán Frankin González Cabrera (Uruguay)

Todo lo que debes saber sobre México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026

Día y horario: jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00, hora local

jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00, hora local Estadio: Estadio Akron, Guadalajara, Zapopan

Estadio Akron, Guadalajara, Zapopan Instancia: Jornada 2 del Grupo A

Jornada 2 del Grupo A TV y streaming: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Nu9ve, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Premium

Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Nu9ve, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Premium Baja reportada en México: César Montes (expulsado)

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En síntesis