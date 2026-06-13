¿Por qué no juega Kenan Yıldız en Australia vs. Turquía por el Mundial 2026?

El joven atacante turco no será parte del duelo de las Lunas Crecientes ante los Socceroos por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, Australia y Turquía se enfrentan este sábado 13 de junio desde las 22:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad de Vancouver. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.

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Para este partido, el director técnico Vincenzo Montella no contará con un jugador que asomaba como una gran variante. El delantero Kenan Yıldız no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, su ausencia se presume que es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Kenan Yıldız en Australia vs. Turquía?

Con esta noticia, el atacante Baris Yilmaz se suma a la alineación titular y será una referencia por la banda izquierda de la ofensiva otomana. Por el medio estará Orkun Kökçü y por derecha Arda Güler. La referencia en el área será Kerem Aktürkoğlu.

¿Cuál será la alineación de Turquía vs. Australia sin Kenan Yıldız?

Sin Kenan Yıldız, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Socceroos: Çakır; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Çalhanoğlu, Yüksek; Güler, Kökçü, Yilmas; y Aktürkoğlu.