Qué pasa si Francia gana, empata o pierde ante España por las semifinales del Mundial 2026

Francia enfrenta a España por un lugar en la gran final del Mundial 2026. Conoce qué necesita el seleccionado francés para clasificarse, qué ocurre si empatan en los 90 minutos y qué pasa en caso de una derrota en las semifinales.

Este martes se definirá al primer finalista del Mundial 2026. Dos de los grandes candidatos al título se enfrentan en lo que promete ser uno de los mejores partidos del certamen internacional. Desde las 13:00 horas de la CDMX, Francia y España se medirán en las semifinales con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final, que se disputará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

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Los franceses llegan como uno de los principales favoritos tras el gran nivel que mostraron a lo largo del torneo, aunque España también arriba invicta y con argumentos suficientes para soñar con el título. Con figuras de primer nivel en ambos equipos, se espera un duelo muy parejo.

A continuación, repasamos qué sucede con Francia según el resultado que obtenga frente a España en las semifinales del torneo más importante a nivel selecciones.

¿Qué pasa si Francia le gana a España?

Si Francia derrota a España, ya sea durante los 90 minutos reglamentarios, en el tiempo extra o mediante una definición por penales, se clasificará automáticamente a la gran final del Mundial 2026.

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En ese caso, el conjunto francés esperará por el vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, encuentro que se disputará este miércoles para definir al segundo finalista del torneo.

¿Qué pasa si Francia empata con España?

Si Francia y España igualan al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el partido se extenderá a un tiempo suplementario, compuesto por dos períodos de 15 minutos cada uno. En caso de que la igualdad se mantenga tras los 30 minutos de prórroga, el primer finalista del Mundial 2026 se definirá mediante una tanda de penales.

¿Qué pasa si Francia pierde ante España?

Si Francia cae ante España, ya sea en los 90 minutos, durante el tiempo suplementario o en la definición por penales, quedará eliminada de la pelea por el título del Mundial 2026.

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De esta manera, el seleccionado francés ya no tendrá posibilidades de ser campeón y deberá disputar el partido por el tercer puesto, mientras que España avanzará a la final.

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