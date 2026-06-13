Los Socceroos y los Ay-Yıldızlılar se enfrentan por la primera jornada del certamen mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, Australia y Turquía se enfrentan este sábado 13 de junio desde las 22:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad de Vancouver. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.

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Del lado del equipo a cargo de Tony Popovic, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras una igualdad por 1-1 ante Suiza hace apenas unos días, por lo que ahora intentarán dar un golpe sobre la mesa y vencer al rival europeo de la zona.

Los hombres dirigidos por Vincenzo Montella, por el contrario, vienen de ganar en su último encuentro de preparación. Fue por 2-1 ante Venezuela, dejando buenas sensaciones para un conjunto que no juega el certamen internacional desde la edición 2002 en Corea del Sur – Japón.

La alineación de Australia vs. Turquía

Mathew Ryan

Jacob Italiano

Alessandro Circati

Harry Souttar

Lucas Herrington

Jordan Bos

Connor Metcalfe

Jackson Irvine

Aiden O’Neill

Mathew Leckie

Mohamed Toure

DT: Tony Popovic

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La alineación de Turquía vs. Australia