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Mundial 2026

¿Juega Arda Guler? Las alineaciones de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026

Los Socceroos y los Ay-Yıldızlılar se enfrentan por la primera jornada del certamen mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Australia y Turquía se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026
© BolavipAustralia y Turquía se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026

En el marco de la Jornada 1 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, Australia y Turquía se enfrentan este sábado 13 de junio desde las 22:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad de Vancouver. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.

Del lado del equipo a cargo de Tony Popovic, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras una igualdad por 1-1 ante Suiza hace apenas unos días, por lo que ahora intentarán dar un golpe sobre la mesa y vencer al rival europeo de la zona.

Los hombres dirigidos por Vincenzo Montella, por el contrario, vienen de ganar en su último encuentro de preparación. Fue por 2-1 ante Venezuela, dejando buenas sensaciones para un conjunto que no juega el certamen internacional desde la edición 2002 en Corea del Sur – Japón.

La alineación de Australia vs. Turquía

  • Mathew Ryan
  • Jacob Italiano
  • Alessandro Circati
  • Harry Souttar
  • Lucas Herrington
  • Jordan Bos
  • Connor Metcalfe
  • Jackson Irvine
  • Aiden O’Neill
  • Mathew Leckie
  • Mohamed Toure
  • DT: Tony Popovic

La alineación de Turquía vs. Australia

  • Uğurcan Çakır
  • Zeki Celik
  • Ozan Kabak
  • Abdulkerim Bardakci
  • Eren Elmalı
  • Hakan Calhanoglu
  • İsmail Yüksek
  • Arda Güler
  • Orkun Kökçü
  • Baris Yilmaz
  • Deniz Gul
  • DT: Vincenzo Montella
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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