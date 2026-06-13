En el marco de la Jornada 1 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, Australia y Turquía se enfrentan este sábado 13 de junio desde las 22:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad de Vancouver. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.
Del lado del equipo a cargo de Tony Popovic, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras una igualdad por 1-1 ante Suiza hace apenas unos días, por lo que ahora intentarán dar un golpe sobre la mesa y vencer al rival europeo de la zona.
Los hombres dirigidos por Vincenzo Montella, por el contrario, vienen de ganar en su último encuentro de preparación. Fue por 2-1 ante Venezuela, dejando buenas sensaciones para un conjunto que no juega el certamen internacional desde la edición 2002 en Corea del Sur – Japón.
La alineación de Australia vs. Turquía
- Mathew Ryan
- Jacob Italiano
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Lucas Herrington
- Jordan Bos
- Connor Metcalfe
- Jackson Irvine
- Aiden O’Neill
- Mathew Leckie
- Mohamed Toure
- DT: Tony Popovic
La alineación de Turquía vs. Australia
- Uğurcan Çakır
- Zeki Celik
- Ozan Kabak
- Abdulkerim Bardakci
- Eren Elmalı
- Hakan Calhanoglu
- İsmail Yüksek
- Arda Güler
- Orkun Kökçü
- Baris Yilmaz
- Deniz Gul
- DT: Vincenzo Montella