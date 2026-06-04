Por qué no juega Lamine Yamal en España vs. Irak por el amistoso previo al Mundial 2026

Conoce el motivo que justifica la ausencia de la joven estrella en el encuentro de preparación.

Este jueves desde las 13:00hs del Centro de México, España se medirá con Irak en un compromiso amistoso previo al Mundial 2026, aunque lo harán sin la presencia de su máxima figura: Lamine Yamal. El extremo del Barcelona se perderá el partido de preparación y a continuación te contamos el motivo de su baja en campo de juego.

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En el final de la temporada con Barcelona, Yamal sufrió una inesperada lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda (isquiotibiales), por lo que sigue sin actividad.

En ese sentido, el crack fue descartado por su entrenador, Luis de la Fuente, ya que la intención es resguardarlo de la mejor manera posible para que no se resienta de ninguna manera, poniendo todavía más en riesgo su plenitud física en la Copa del Mundo.

“Es seguro que no va a jugar. El plan es seguir lo que teníamos previsto y en esos plazos nos da la confianza que va a estar para el día 15. Todavía falta y veremos efectivamente cómo va. Puede que algún día haya que parar. No lo sé. Estoy haciendo especulaciones”, comentó de la Fuente.

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En ese sentido, todo indica que Lamine estará en óptimas condiciones para disputar su primera Copa del Mundo desde el inicio. De todas maneras, está claro que su evolución está siendo monitoreada día a día.

En síntesis