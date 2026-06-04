Dónde ver EN VIVO Francia vs. Costa de Marfil por el amistoso previo al Mundial 2026: TV y streaming online

Francia y Costa de Marfil se enfrentan en uno de los amistosos internacionales previos al Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan, dónde ver el partido en vivo por televisión y las opciones de streaming online.

A tan solo siete días para el comienzo del Mundial 2026, las selecciones continúan con su preparación para llegar en las mejores condiciones posibles al torneo más importante del futbol. Los entrenadores aprovechan cada entrenamiento y cada amistoso para ultimar detalles de cara al debut, sabiendo que ya no hay demasiado margen para realizar pruebas.

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Después de una temporada extensa y cargada de partidos, varios futbolistas llegan con desgaste físico, aunque ninguno quiere perderse la oportunidad de disputar una Copa del Mundo. Por ese motivo, los cuerpos técnicos administrarán cargas.

Desde hace varios días se vienen disputando amistosos internacionales en diferentes partes del mundo y este jueves no será la excepción. Uno de los encuentros más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a Francia y Costa de Marfil, dos selecciones que estarán presentes en el Mundial.

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El partido se disputará en el Stade de la Beaujoire de Nantes y comenzará a las 13:10 horas de la Ciudad de México. Será una buena prueba para ambos equipos, que buscarán ajustar los últimos detalles antes del inicio de la competencia oficial.

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Francia aparece como una de las grandes candidatas a pelear por el título y compartirá grupo con Senegal, Noruega e Irak. Del otro lado estará Costa de Marfil, que intentará llegar con confianza a un grupo exigente donde deberá medirse con Ecuador, Alemania y Curazao.

A continuación, te dejamos todos los horarios y las opciones para seguir el encuentro en vivo desde México y también el resto de los países de habla hispana.

Canales y plataformas para ver EN VIVO Francia vs. Costa de Marfil

México

Sky Sports

Sky+

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Argentina

ESPN Argentina

Disney+ Premium Argentina

Chile

ESPN Chile

Disney+ Premium Chile

Colombia

ESPN Colombia

Disney+ Premium Sur

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Ecuador

ESPN Colombia

Disney+ Premium Sur

Perú

ESPN Colombia

Disney+ Premium Chile

Uruguay

ESPN Colombia

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Paraguay

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Bolivia

ESPN Colombia

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Venezuela

ESPN Colombia

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Costa Rica

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Guatemala

Disney+ Premium Norte

Honduras

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El Salvador

Disney+ Premium Norte

Nicaragua

Disney+ Premium Norte

Panamá

Disney+ Premium Norte

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República Dominicana

Disney+ Premium Norte

Puerto Rico

ViX

Horario de Francia vs. Costa de Marfil en cada país

México: 13:10 hs

Colombia: 14:10 hs

Perú: 14:10 hs

Ecuador: 14:10 hs

Panamá: 14:10 hs

Costa Rica: 13:10 hs

Guatemala: 13:10 hs

Honduras: 13:10 hs

El Salvador: 13:10 hs

Nicaragua: 13:10 hs

República Dominicana: 15:10 hs

Puerto Rico: 15:10 hs

Venezuela: 15:10 hs

Bolivia: 15:10 hs

Chile: 16:10 hs

Argentina: 16:10 hs

Uruguay: 16:10 hs

Paraguay: 16:10 hs

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