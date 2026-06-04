Dónde ver EN VIVO Francia vs. Costa de Marfil por el amistoso previo al Mundial 2026: TV y streaming online

A tan solo siete días para el comienzo del Mundial 2026, las selecciones continúan con su preparación para llegar en las mejores condiciones posibles al torneo más importante del futbol. Los entrenadores aprovechan cada entrenamiento y cada amistoso para ultimar detalles de cara al debut, sabiendo que ya no hay demasiado margen para realizar pruebas.
Después de una temporada extensa y cargada de partidos, varios futbolistas llegan con desgaste físico, aunque ninguno quiere perderse la oportunidad de disputar una Copa del Mundo. Por ese motivo, los cuerpos técnicos administrarán cargas.
Desde hace varios días se vienen disputando amistosos internacionales en diferentes partes del mundo y este jueves no será la excepción. Uno de los encuentros más atractivos de la jornada tendrá como protagonistas a Francia y Costa de Marfil, dos selecciones que estarán presentes en el Mundial.
Encuesta¿Francia volverá a jugar la final por tercera vez consecutiva?
¿Francia volverá a jugar la final por tercera vez consecutiva?
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El partido se disputará en el Stade de la Beaujoire de Nantes y comenzará a las 13:10 horas de la Ciudad de México. Será una buena prueba para ambos equipos, que buscarán ajustar los últimos detalles antes del inicio de la competencia oficial.
Francia aparece como una de las grandes candidatas a pelear por el título y compartirá grupo con Senegal, Noruega e Irak. Del otro lado estará Costa de Marfil, que intentará llegar con confianza a un grupo exigente donde deberá medirse con Ecuador, Alemania y Curazao.
A continuación, te dejamos todos los horarios y las opciones para seguir el encuentro en vivo desde México y también el resto de los países de habla hispana.
¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY jueves 4 de junio en la previa del Mundial 2026?
Canales y plataformas para ver EN VIVO Francia vs. Costa de Marfil
México
- Sky Sports
- Sky+
Argentina
- ESPN Argentina
- Disney+ Premium Argentina
Chile
- ESPN Chile
- Disney+ Premium Chile
Colombia
- ESPN Colombia
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Ecuador
- ESPN Colombia
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Perú
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Uruguay
- ESPN Colombia
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Paraguay
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- Disney+ Premium Argentina
Bolivia
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Venezuela
- ESPN Colombia
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Costa Rica
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Guatemala
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Honduras
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El Salvador
- Disney+ Premium Norte
Nicaragua
- Disney+ Premium Norte
Panamá
- Disney+ Premium Norte
República Dominicana
- Disney+ Premium Norte
Puerto Rico
- ViX
Horario de Francia vs. Costa de Marfil en cada país
- México: 13:10 hs
- Colombia: 14:10 hs
- Perú: 14:10 hs
- Ecuador: 14:10 hs
- Panamá: 14:10 hs
- Costa Rica: 13:10 hs
- Guatemala: 13:10 hs
- Honduras: 13:10 hs
- El Salvador: 13:10 hs
- Nicaragua: 13:10 hs
- República Dominicana: 15:10 hs
- Puerto Rico: 15:10 hs
- Venezuela: 15:10 hs
- Bolivia: 15:10 hs
- Chile: 16:10 hs
- Argentina: 16:10 hs
- Uruguay: 16:10 hs
- Paraguay: 16:10 hs
En sintesis
- El amistoso entre Francia y Costa de Marfil se jugará en el Stade de la Beaujoire.
- La selección de Francia compartirá el grupo mundialista con Senegal, Noruega e Irak.
- El partido comenzará a las 13:10 horas según el horario de la Ciudad de México.