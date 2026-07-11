El delantero argentino no será parte del duelo de la Albiceleste ante los Rossocrociati por el certamen internacional.

Por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City. Ambos conjuntos van por la clasificación ante un complejo rival.

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Para este compromiso, el director técnico Lionel Scaloni no contará con un jugador que suele ser una variante para el equipo. El atacante Lautaro Martínez no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Lautaro Martínez en Argentina vs. Suiza?

Con esta noticia, el delantero Julián Álvarez se suma a la alineación titular como sucedió en el anterior partido y se colocará en el frente de ataque junto a Lionel Messi. Por detrás estarán Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister y Enzo Fernández.

¿Cuál será la alineación de Argentina vs. Suiza sin Lautaro Martínez?

Sin Lautaro Martínez, el conjunto argentino formará de la siguiente manera en su encuentro contra el equipo suizo: Martinez; Molina, Romero, Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Mac Allister, Fernández; Messi y Álvarez.