¿Por qué no juega más Chicharito Hernández en la Selección Mexicana?

El ex jugador ya no forma parte de la Selección Mexicana y no estará en el certamen internacional en Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y los sueños de 48 equipos están en marcha. Los equipos ponen en marcha su sueño de ser campeones del mundo y todos buscarán la gloria el próximo 19 de julio. En el caso de México intentará hacerse fuerte en su casa y ante su gente.

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Un jugador que quedó afuera para este certamen histórico es el delantero Javier Hernández, que tras el Apertura 2025 de la Liga MX con Chivas se quedó sin equipo. A esa poca continuidad del jugador se suma a que perdió terreno en los últimos años con el conjunto nacional.

Javier Hernández jugó por última vez con la Selección Mexicana en 2019. [Foto: Getty Images]

De hecho, la última vez que Chicharito sumó minutos en el Tri fue el pasado 6 de septiembre de 2019, en un duelo amistoso ante Estados Unidos. Tras participar de tres mundiales seguidos entre 2010 y 2018, el futbolista quedó relegado y ya no había sido convocado para Qatar 2022.

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Desde su vuelta a territorio americano en 2020 para sumarse a LA Galaxy de la MLS, el jugador dejó de ser una proridad para el conjunto nacional. Y, tras su arribo al Rebaño Sagrado en 2024, el atacante bajó el nivel y no pudo tener un regreso al combinado nacional.

¿Cómo fue el ciclo de Javier Hernández en la Selección Mexicana?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista de 38 años fue parte de 109 compromisos en los que fue titular en 83 de los mismos. Anotó 52 goles y asistió en 13 ocasiones. Ganó dos títulos con el Tri: Copa Oro 2011 y Copa Concacaf 2015.

En síntesis

Javier Hernández quedó fuera del Mundial 2026 y no tiene equipo tras Apertura 2025.

quedó fuera del Mundial 2026 y no tiene equipo tras Apertura 2025. 6 de septiembre de 2019 , último partido de Chicharito en el Tri contra Estados Unidos.

, último partido de Chicharito en el Tri contra Estados Unidos. Tres mundiales jugó Chicharito Hernández entre 2010 y 2018, quedando relegado para Qatar 2022.