El ente madre del futbol mundial reveló el juez para el compromiso entre el Tri y la Nároďák por el certamen internacional.

Por la Jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026, México y República Checa se medirán este miércoles 24 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Ambos conjuntos buscarán la victoria para cerrar la zona de la mejor manera.

Publicidad

Ahora, con algunos días antes del compromiso, la FIFA reveló al árbitro y la terna arbitral completa que estará en este compromiso. Y será el argentino Yael Falcón Pérez quien comande las acciones del conjunto dirigido por Javier Aguirre ante la nación europea.

Este duelo será el segundo que dirija el argentino en el certamen internacional de Norteamérica. Ya le tocó estar en la goleada de Suecia por 5-1 ante Túnez por la Jornada 1 del Grupo F. Allí no le sacó tarjetas a los europeos y solo vio amarilla un futbolista africano.

Publicidad

El coelgiado oriundo de Argentina cuenta con una basta experiencia siendo árbitro internacional, más allá de que esta es la primera vez que dirije una Copa del Mundo de mayores. Ya ha dirigido un Mundial a nivel Sub-20 y tiene mucha experiencia dirigiendo Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Terna arbitral de México vs. República Checa por el Mundial 2026

Árbitro principal: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Yael Falcón Pérez (Argentina) Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Maximiliano Del Yesso (Argentina) Asistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina)

Facundo Rodríguez (Argentina) Cuarto árbitro: Cristian Garay (Chile)

Cristian Garay (Chile) Asistente de reserva: José Retamal (Chile)

En síntesis

México vs. República Checa jugarán el 24 de junio en el Estadio Azteca.

jugarán el 24 de junio en el Estadio Azteca. Yael Falcón Pérez arbitrará este duelo del Grupo A del Mundial 2026.

arbitrará este duelo del Grupo A del Mundial 2026. Suecia 5-1 Túnez fue el partido anterior que dirigió el árbitro en este certamen.