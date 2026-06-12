El director deportivo y entrenador alemán no se guardó nada contra el rendimiento del Tri y los Bafana Bafana en el debut mundialista.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026, México venció 2-0 a Sudáfrica con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el Estadio Banorte de la Ciudad de México e inicio de una manera inmejorable el torneo, que se juega en sueño mexicano.

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Sin embargo, pese a la alegría, el conjunto comandado por el director técnico Javier Aguirre recibió algunas críticas por el juego demostrado. Uno de ellos fue el ex entrenador del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, quien no se guardó nada contra el Tri en la trasmisión que participó como comentarista.

Así inició, sin demasiados rodeos: “Estás jugando once contra nueve y te sorprenden al contragolpe. ¿Por qué? Porque la última línea estaba demasiado baja, fue un problema general durante todo el partido, pero Sudáfrica no supo aprovecharlo“.

Jürgen Klopp se sumó como comentarista para el Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

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Además, agregó, siendo muy crítico por el nivel mostrado por los dos conjuntos durante el cotejo: “Ese fue un problema general durante todo el partido. Sudáfrica no lo aprovechó en absoluto. No fue un partido de primera categoría“.

Christoph Kramer, compañero de transmisión, respaldó esta postura con una observación sobre la falta de ritmo competitivo. “Esperaba esa intensidad y que los espacios se ampliaran. Pensé que entonces sí se centrarían en los duelos, y no fue así. Parecía más bien un partido benéfico”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial 2026?

Por la Jornada 2 del Grupo A del certamen internacional, el conjunto al mando del entrenador Javier Aguirre jugará ante Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

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En síntesis