La colegiada mexicana ya tiene asignado su primer compromiso para el certamen internacional de Norteamérica.

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y los sueños de 48 equipos están en marcha. Pero, además, también es una oportunidad enorme para los árbitros que fueron seleccionado por la FIFA para ser parte del certamen internacional que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Y México, además de su combinado nacional, también tendrá algunos jueces que serán parte del torneo. En las últimas horas, el ente madre del futbol mundial reveló las ternas para varios compromisos, entre los que figura un colegiado del país.

Se trata de Katia Itzel García, que pese a que no será la jueza central, si estárá como cuarto árbitro en una terna principal conformada exclusivamente por estadounidenses: Ismail Elfath como árbitro principal, Corey Parker como primer asistente y Kyle Atkins como segundo.

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La silbante mexicana ha sido asignada para el duelo de Países Bajos vs. Japón, que se disputará este domingo 14 de junio en el AT&T Stadium de Dallas a partir de las 14:00 horas (Ciudad de México). En ese mismo compromiso, la también mexicana Sandra Ramírez está agendada como árbitra asistente de reserva.

Por otro lado, el árbitro César Ramos, otro de los árbitros principales que tiene asignados México para el torneo, aún no tiene algún compromiso asignado para la Fase de Grupos. A diferencia de García, Ramos está atravesando su tercer certamen mundialista.

La lista de árbitros para el Mundial 2026

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En síntesis