El futbolista fue expulsado en el último partido ante Turquía y se perderá el duelo clave en busca de la clasificación a la próxima instancia.

Paraguay viene de conseguir un triunfo más que importante en la jornada 2 del Mundial 2026 tras vencer a Turquía y ahora sueña con la clasificación a la próxima fase del torneo. Desde ese resultado, el equipo creció en confianza y llega con la ilusión intacta a la última jornada del Grupo D.

Publicidad

Desde las 20:00 hs de la CDMX, el equipo dirigido por Paraguay se mide ante Australia por el último partido del Grupo D, en un duelo que puede definir todo. El encuentro tendrá contexto de final anticipada por lo que hay en juego.

Los sudamericanos saben que con un triunfo quedarán segundos de grupo y asegurarán su clasificación directa a la siguiente instancia del torneo. El objetivo es claro y depende solo de ellos en este escenario. Ganar significa avanzar sin depender de otros resultados.

En caso de una derrota, quedarán eliminados, mientras que un empate los obligará a esperar resultados de otros grupos para saber si pueden entrar como uno de los mejores terceros.

Publicidad

En este partido, Paraguay no contará con su principal figura, Miguel Almirón, quien fue expulsado en el encuentro anterior ante Turquía por taparse la boca al hablar, una acción sancionada por una de las nuevas reglas disciplinarias de la FIFA.

¿Qué necesita Australia?

Australia, por su parte, llega con un panorama claro: necesita al menos un empate para asegurar el segundo puesto del grupo, mientras que una victoria lo clasifica sin depender de nadie; una derrota, en cambio, lo dejará fuera del Mundial. El equipo oceánico depende de sí mismo para avanzar.

En sintesis

Paraguay y Australia definen hoy, jueves 25 de junio de 2026 , el segundo boleto directo a dieciseisavos del Grupo D.

definen hoy, , el segundo boleto directo a dieciseisavos del Grupo D. El partido se disputa en el Levi’s Stadium (Estadio de la Bahía de San Francisco) a las 20:00 horas (CDMX).

(Estadio de la Bahía de San Francisco) a las 20:00 horas (CDMX). La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, no contará con Miguel Almirón por suspensión; un triunfo los clasifica directamente.