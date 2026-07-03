¿Por qué no juega Mohammed Kudus en Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Ghana afronta un partido decisivo este viernes con el objetivo de sellar su boleto a los octavos de final del Mundial 2026 ante Colombia. El elenco africano salta al campo de juego con la obligación de desplegar su mejor fútbol en un cruce a todo o nada, aunque con lo hará con la sensible baja de una de sus máximas figuras internacionales.

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La razón por la que no juega Mohammed Kudus en Ghana vs. Colombia

La ausencia del talentoso atacante Mohammed Kudus en la alineación inicial no responde a una variante táctica de último momento, sino a que quedó completamente descartado para el certamen. El delantero del Tottenham Hotspur no logró recuperarse a tiempo de una grave lesión en el cuádriceps que arrastra desde principios de año. Debido a una complicación física durante su proceso de rehabilitación, el futbolista no pudo formar parte de la lista definitiva para la gran cita.

Iñaki Williams asume la responsabilidad y ocupa su lugar sobre el césped desde el arranque. Carlos Queiroz optó por la velocidad y el desequilibrio del extremo del Athletic Club para intentar romper las líneas de la defensa sudamericana.

La mirada de la delegación de las Estrellas Negras está puesta en asegurar una victoria histórica que les permita colarse entre los mejores dieciséis del planeta. El cuerpo técnico sabe que la baja de Kudus representa un dolor de cabeza en la generación de juego, pero confían plenamente en el recambio dinámico de su plantilla.

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En síntesis