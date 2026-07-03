El colegiado francés será el árbitro para el duelo entre los Cafeteros y las Estrellas Negras por el certamen internacional de Norteamérica.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Clement Turpin, el árbitro de Colombia vs. Ghana

Clement Turpin es un árbitro nacido en Francia de 44 años que se encuentra viviendo el punto máximo de su trayectoria profesional, ya que está participando por tercera vez de la Copa del Mundo tras arbitrar en la edición de Rusia 2018 y Qatar 2022. Su presencia en la máxima cita del fútbol no ha pasado desapercibida, siendo este su segundo encuentro como autoridad principal en el certamen norteamericano. Ya estuvo en la victoria 4-2 de Inglaterra sobre Croacia por la Jornada 1 del Grupo L y en el empate 0-0 entre Paraguay y Australia por la Jornada 3 del Grupo D.

El recorrido y la vasta experiencia que ostenta el colegiado europeo están fuertemente ligados a las competiciones de su continente natal. A lo largo de su carrera, la cual inició en 2010 con las competencias locales, Turpin dirigió más de 300 partidos correspondientes a la Primera División de Francia. Asimismo, desde 2012 FIFA lo nombró como árbitro internacional y ha estado presente en Eliminatorias Mundialistas, Juegos Olímpicos, como así también amistosos, Eurocopa o Nations League.

Clement Turpin ya dirigió en el Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

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Además de dos Mundiales de Mayores, también ha estado presente en Eurocopa Sub-19 y Sub-21. A nivel clubes, por otro lado, también ha dirigido Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, registrando más de 100 partidos en estas competencias. En tanto, también fue parte del novedoso Mundial de Clubes 2025, también en Estados Unidos.

En cuanto a sus estadísticas y su perfil disciplinario dentro del campo de juego, los datos recopilados por Transfermarkt reflejan a un árbitro con personalidad y determinación. A lo largo de los 674 partidos que componen su historial registrado, sancionó 235 penales, lo que marca un promedio de cobros desde los doce pasos verdaderamente alto para el estándar internacional. Para complementar su estilo de conducción firme, Turpin ha sacado un total de 2155 tarjetas amarillas y ha ejecutado 131 expulsiones, números que retratan a una autoridad dispuesta a hacer cumplir el reglamento.

Terna arbitral de Colombia vs. Ghana

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Asistente 1: Nicolas Danos (Francia)

Asistente 2: Benjamin Pages (Francia)

Cuarto árbitro:Alejandro Hernandez (España)

Quinto árbitro: Jose Enrique Naranjo (España)

VAR: Jerome Brisard (Francia)

AVAR: Willy Delajod (Francia)

SVAR: Fu Ming (China)

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¿Qué canal pasa Colombia vs. Ghana?

Colombia contra Ghana podrá verse a través la TV por Televisa y TV Azteca o a través de la plataforma de streaming Vix Premium.

¿A qué hora se juega Colombia vs. Ghana?

Los seleccionados de Colombia y Ghana se encontrarán frente a frente este viernes 3 de julio, desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de la ciudad estadounidense de Kansas City.