La 'Tricolor' tiene claro cuál es el horizonte y qué camino le aguarda en los Playoffs del torneo.

Tras superar con comidad la fase de grupos, la Selección Colombia iniciará hoy su participación en los mano a mano de este Mundial 2026. Su primera prueba serán los diecisavos de final, pero el cuadro ya está conformado y los sudamericanos conocen su panorama. La ‘Tricolor’ quiere sacar chapa de candidato en el certamen.

Publicidad

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de ganar el Grupo K, donde incluso le quitaron el primer lugar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que no pudo vencerlos. Dos victorias y un empate es la cosecha de la ‘Sele’ hasta el momento en esta Copa del Mundo, y ahora lo que sigue son los enfrentamientos de eliminación directa.

En el desafío de este viernes, Colombia no tendrá una prueba sencilla en Kansas City: se verá las caras ante Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026. Los africanos estuvieron a la altura en la primera ronda y se erigen como un contendiente duro de roer. Será un duelo de alta complejidad para los de Conmebol.

Colombia se aferra a la ilusión mundialista [Foto: Getty]

Publicidad

¿Qué le espera a Colombia si elimina a Ghana en el Mundial 2026?

En caso de llevarse la clasificación, el cuadro cafetero se meterá entre los mejores de esta edición de la Copa del Mundo, y ya con un nuevo contrincante confirmado. Su siguiente rival en octavos de final será Suiza, que dejó en el camino a Argelia en dieciseisavos de final al vencerlo por 2-0, prácticamente sin sobresaltos.

Esa instancia a la que accedería la Selección de Colombia si vence a Ghana también tiene fecha y sede definidos con anterioridad. El cruce ante Suiza se disputaría el martes 7 de julio, en la segunda franja horaria del día. Además, la cancha donde se jugaría ese partido de octavos sería el estadio BC Place Vancouver de Canadá.

Bajo estas circunstancias, respetando a los oponentes que aparecen por delante, lo cierto es que la ‘Tricolor’ es favorita a clasificar en ambas instancias del torneo. Contra Ghana es amplia candidata a avanzar a octavos, y ante Suiza aunque más parejo también tiene más chances. ¿Podrá aprovechar y alcanzar los cuartos del Mundial 2026?