Qué pasa si Colombia pierde, empata o gana contra Ghana en el Mundial 2026

Los escenarios de los Cafeteros en el certamen internacional según su resultado en el compromiso ante las Estrellas Negras.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

Publicidad

El cuadro que se perdió la edición del 2022 quiere su revancha tras llegar a Cuartos de Final en la edición de Brasil 2014 y Octavos de Final en la edición de Rusia 2018. Ahora, contra un cuadro africano buscarán meterse otra vez entre los 16 mejores del certamen.

¿Qué pasa si Colombia gana ante Ghana por el Mundial 2026?

Si el cuadro dirigido por Nestor Lorenzo vence a las Estrellas Negras por cualquier diferencia de gol, con o sin goles de ambos, el cuadro sudamericano avanzará a los Octavos de Final del torneo, donde ya lo espera Suiza, que hizo los deberes y eliminó a Argelia.

¿Qué pasa si Colombia empata ante Ghana por el Mundial 2026?

Si el cuadro del continente americano no pasa de la igualdad ante los africanos, sea con o sin goles, jugarán un tiempo extra de 30 minutos. De persistir la igualdad, habrá una tanda de penales para definir al ganador de la llave.

Publicidad

¿Qué pasa si Colombia pierde ante Ghana por el Mundial 2026?

Si Colombia pierde ante el cuadro dirigido por Carlos Queiroz, marquen o no ambos, quedará automáticamente eliminado del certamen internacional. No hay segundas oportunidades, por lo que el equipo necesita al menos ganar o empatar para tener aspiraciones de pasar en los 90 o 120 minutos reglamentarios, o por penales.