¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs. Ghana por los 16avos de Final del Mundial 2026

Colombia sabe que tiene un equipo capaz de ilusionarse con llegar lejos en el Mundial 2026, por lo que el enfrentamiento de este viernes ante Ghana es de suma importancia para confirmar lo que se espera de ellos. En ese sentido, ninguno de los dos equipos piensa dejar algún detalle librado al azar y los 22 protagonistas iniciales serán de élite.

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En el caso de Colombia, el equipo comandado por Néstor Lorenzo terminó encontrando la alineación titular con el paso de los encuentros. En ese contexto, Luis Suárez perdió su puesto como centrodelantero titular y su lugar es ocupado por Jhon Córdoba. A su vez, Gustavo Puerta venció en la pulseada que mantiene que Richard Ríos y estará desde el inicio.

En el caso de los africanos, la mayor baja es Mohammed Kudus. El extremo no está presente en la Copa del Mundo por una lesión muscular que no le permitió acompañar a su país. En ese sentido, la figura más destacada recae sobre Antonio Semenyo, el jugador del Manchester City que busca alimentar la ilusión mundialista de los suyos.

Alineación de Colombia vs. Ghana

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Jhon Córdoba

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Alineación de Ghana vs. Colombia

Lawrence Ati-Zigi

Jerome Opoku

Derrick Luckassen

Marvin Senaya

Gideon Mensah

Thomas Partey

Caleb Yirenkyi

Kwasi Sibo

Iñaki Williams

Jordan Ayew

Antoine Semenyo

En síntesis