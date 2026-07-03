¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Colombia vs. Ghana por los 16avos de Final del Mundial 2026

Colombia sabe que tiene un equipo capaz de ilusionarse con llegar lejos en el Mundial 2026, por lo que el enfrentamiento de este viernes ante Ghana es de suma importancia para confirmar lo que se espera de ellos. En ese sentido, ninguno de los dos equipos piensa dejar algún detalle librado al azar y los 22 protagonistas iniciales serán de élite.
En el caso de Colombia, el equipo comandado por Néstor Lorenzo terminó encontrando la alineación titular con el paso de los encuentros. En ese contexto, Luis Suárez perdió su puesto como centrodelantero titular y su lugar es ocupado por Jhon Córdoba. A su vez, Gustavo Puerta venció en la pulseada que mantiene que Richard Ríos y estará desde el inicio.
En el caso de los africanos, la mayor baja es Mohammed Kudus. El extremo no está presente en la Copa del Mundo por una lesión muscular que no le permitió acompañar a su país. En ese sentido, la figura más destacada recae sobre Antonio Semenyo, el jugador del Manchester City que busca alimentar la ilusión mundialista de los suyos.
Alineación de Colombia vs. Ghana
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Dávinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Jefferson Lerma
- Gustavo Puerta
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Jhon Córdoba
Alineación de Ghana vs. Colombia
- Lawrence Ati-Zigi
- Jerome Opoku
- Derrick Luckassen
- Marvin Senaya
- Gideon Mensah
- Thomas Partey
- Caleb Yirenkyi
- Kwasi Sibo
- Iñaki Williams
- Jordan Ayew
- Antoine Semenyo
En síntesis
- Duelo decisivo en Kansas City: Colombia y Ghana cierran la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), buscando el último boleto a los octavos de final.
- Esquema definido por Lorenzo: El estratega de la Tricolor apostará por Jhon Córdoba en la punta de ataque por encima de Luis Suárez, mientras que Richard Ríos comandará el mediocampo tras ganar la titularidad en la fase de grupos.
- Bajas y figuras en Ghana: El conjunto africano (dirigido por Carlos Queiroz) afronta el certamen sin su estrella lesionada Mohammed Kudus, por lo que toda la responsabilidad ofensiva recaerá en el peligroso atacante Antoine Semenyo junto a la experiencia de Iñaki Williams y Jordan Ayew.