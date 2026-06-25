¿Por qué no juega Nico Schlotterbeck en Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

Repasa el motivo por el cual no estará presente un pilar fundamental en la defensa teutona.

La acción del Mundial 2026 no da tregua y pone frente a frente a las selecciones de Alemania y Ecuador en el cierre del Grupo E. Este jueves, uno de los candidatos buscan ratificar su gran presente en el torneo frente a un rival que se juega la vida por la clasificación en el MetLife Stadium. Sin embargo, para este compromiso los europeos sufren una dura baja en la defensa.

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La lesión que deja fuera a Nico Schlotterbeck

La ausencia de Nico Schlotterbeck en la alineación inicial responde exclusivamente a un severo problema físico que sufrió en el encuentro previo ante Costa de Marfil. El zaguero del Borussia Dortmund padeció una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo. Ante este panorama adverso, el experimentado Antonio Rüdiger asume la responsabilidad como su reemplazante natural para comandar la zaga central.

El parte médico oficial de la delegación alemana confirmó que los tiempos estimados para su recuperación total demandarán cerca de dos meses fuera de las canchas. Esta situación llega en el peor momento posible, ya que el defensor central es uno de los nombres que suena con más fuerza en el mercado europeo para reforzar al Real Madrid de cara a la próxima temporada.

La lesión de Schlotterbeck podría frustrar por completo sus planes de dar el gran salto hacia el club español. De este modo, el central de 26 años tendrá que enfocarse en apoyar a sus compañeros desde las gradas mientras define su futuro profesional lejos del Mundial.

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En síntesis