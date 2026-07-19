¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

El extremo del Athletic Club supo ser pieza clave para Luis de la Fuente, pero brilla por su ausencia en la alineación de La Roja.

España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026. La Roja y la Albiceleste definirán quién es el campeón de la cita mundialista en Nueva York y tanto Luis de la Fuente como Lionel Scaloni tienen a todos sus futbolistas a disposición.

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No obstante, un peligroso futbolista español brilla por su ausencia en la alineación inicial. Estamos hablando de Nico Williams, extremo del Athletic Club que supo ser pieza clave en la Eurocopa 2024 y que está entre los convocados.

¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Argentina?

Nico Williams no será titular por dos motivos. Por un lado, el atacante de 24 años perdió su lugar con Álex Baena en la consideración de Luis de la Fuente para esta Copa del Mundo. No obstante, tampoco tuvo la chance de ganarse la titularidad durante la competencia debido a que sufrió una lesión en el tercer partido de la fase de grupos ante Uruguay.

Nico Williams, delantero de la Selección de España (Getty Images)

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Luego de ausentarse contra Austria y Portugal, Nico reapareció en el segundo tiempo de los cuartos de final frente a Bélgica y luego sumó apenas seis minutos con Francia en semifinales. En este contexto, Williams volverá a ser suplente y esperará por su turno.

Nico Williams en la Copa del Mundo 2026