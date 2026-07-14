¿Por qué no juega Nico Williams en Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026?

Nico Williams no forma parte de la alineación titular con España en la semifinal ante Francia. El motivo de su ausencia.

España se enfrenta con Francia este martes 14 de julio por la gran semifinal del Mundial 2026. Este partidazo entre las dos potencias europeas comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.

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España le ganó por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final y ahora se enfrenta con Francia, un rival al que supo maniatar en los últimos años. Nico Williams fue un jugador clave en este aspecto para derrotar a los galos, pero el extremo no inicia como titular.

La situación de Nico Williams

Nico Williams no ha podido estar en plenitud en esta Copa del Mundo. Cuando había empezado a sumar minutos, el futbolista del Athletic Club sufrió una lesión que se le provocó tras una patada que recibió del uruguayo Nicolás De La Cruz.

De todos modos, esta lesión fue leve y Nico Williams pudo volver a jugar frente a Bélgica después de no estar en el campo ni ante Austria en los 16vos de final ni contra Portugal en los octavos de final.

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Nico Williams jugó 11 minutos contra Bélgica y se lo vio bien dentro de todo. Lógicamente no está en condiciones de ser titular en un partido tan importante, pero al menos Luis de la Fuente ya puede contar con el futbolista del Athletic Club para el segundo tiempo si lo considera necesario.

La alineación de España