Egipto busca dar el batacazo frente a Argentina en los octavos de final. El motivo de la suplencia de Omar Marmoush.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por el gran partido por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 10:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Atlanta.

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Argentina es la gran favorita a avanzar a los cuartos de final, pero deberá demostrarlo en el campo frente a una selección que no tiene nada que perder. En la previa al partido, Egipto sorprendió con la ausencia de Omar Marmoush en la alineación titular.

La ausencia de Omar Marmoush

Omar Marmoush en principio no tiene ninguna lesión ni molestia sino que su suplencia está relacionada con una decisión táctica del entrenador Hossam Hassan.

Es posible que Egipto tome algunos recaudos iniciales a la hora de enfrentar a Argentina por los octavos de final y es por eso que el futbolista del Manchester City no es titular, más allá de que a nivel jerarquía es el mejor del equipo después de Mohamed Salah.

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Egipto clasificó a los octavos de final después de vencer a Australia en la tanda de penales tras el 1-1 en los 120 minutos. El conjunto africano busca el batacazo contra Argentina en la Copa del Mundo.

En síntesis