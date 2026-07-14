¿Por qué no juega Pedri en Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?

Muchos aficionados se preguntan por qué Pedri no aparece como titular en España para enfrentar a Francia por las semifinales del Mundial 2026. El mediocampista del Barcelona, una de las grandes figuras del futbol español en los últimos años, no comenzará el partido desde el inicio ante el conjunto francés.
El encuentro entre Francia y España comenzará a las 13:00 horas de la CDMX y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo 2026. La selección española buscará quedarse con el boleto al partido por el título, pero lo hará con Pedri nuevamente en el banco de suplentes.
La ausencia del volante se debe a una decisión técnica de Luis de la Fuente. El entrenador español optó por otros futbolistas para este duelo clave, luego de que Pedri no mostrara su mejor nivel durante el torneo.
Su rendimiento en el Mundial 2026 hizo que perdiera protagonismo dentro del equipo y ya había sido suplente en el partido ante Bélgica. Ahora, para enfrentar a Francia, el cuerpo técnico volvió a apostar por otras variantes en el mediocampo.
La formación de España ante Francia por el Mundial 2026
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Fabián Ruiz
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
- Álex Baena
En sintesis
- Pedri iniciará como suplente ante Francia por decisión técnica de Luis de la Fuente.
- 13:00 horas de la CDMX es el horario de inicio de la semifinal mundialista.
- Luis de la Fuente dejó fuera de la alineación titular al mediocampista del Barcelona.