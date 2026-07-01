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MUNDIAL 2026

Qué pasa si Bélgica pierde, empata o gana con Senegal por los 16vos de final del Mundial 2026

Conoce los posibles escenarios de un encuentro en el que los europeos buscan clasificar a la próxima instancia de la competencia.

Bélgica espera firmar su clasificación a octavos de final.
© GETTY IMAGESBélgica espera firmar su clasificación a octavos de final.

Bélgica y Senegal se juegan la vida hoy en este duelo a todo o nada. No hay mañana, es ganar o despedirse del Mundial 2026. La tensión se siente en el aire porque el que pierde se queda fuera de la competencia inmediatamente, sin margen de error.

Qué pasa si Bélgica le gana a Senegal

Si Bélgica logra la victoria, el camino sigue. Con ese triunfo, se mete directamente en los octavos de final. En esa instancia, ya los está esperando el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia, así que el próximo desafío será realmente gigante.

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Qué pasa si Bélgica empata con Senegal

Ahora, si al finalizar los 90 minutos el marcador sigue igualado, la historia no termina ahí. Se viene el alargue: dos tiempos de 15 minutos para ver si alguien logra sacar ventaja. Si después de eso el empate persiste, todo se define desde el punto del penal, a pura suerte y nervios.

Qué pasa si Bélgica pierde con Senegal

Por último, si el resultado favorece a Senegal, para Bélgica se acaba el sueño mundialista. Perder significa marcharse a casa sin vueltas. Es el escenario que ningún equipo quiere, pero así funciona este formato de eliminación directa donde cualquier error te deja afuera.

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En síntesis

  • Duelo de eliminación directa: Bélgica y Senegal se enfrentan hoy en un partido a todo o nada por el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.
  • Camino en octavos de final: El ganador de esta llave clasificará directamente a los octavos de final, donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bosnia.
  • Criterio de desempate: En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se extenderá a dos tiempos extras de 15 minutos y, de mantenerse el empate, el boleto se definirá en tanda de penales.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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