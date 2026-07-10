¿Por qué no juega Romelu Lukaku en España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

Entérate del motivo por el cual se queda fuera de un compromiso crucial la máxima estrella de los europeos.

España y Bélgica se enfrentan este viernes en un encuentro apasionante de los cuartos de final del Mundial 2026. La gran sorpresa en el once inicial de los Diablos Rojos pasa por la ausencia de su máximo goleador histórico, Romelu Lukaku. El delantero centro no formará parte de la alineación titular en este cruce decisivo donde el que pierde se vuelve a casa de forma inmediata.

Publicidad

La razón por la que no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. España

El director técnico Rudi García decidió dejar al atacante en el banco de suplentes por una cuestión netamente táctica. A pesar de que el futbolista sumó minutos ingresando desde el banco en el debut y hasta fue titular frente a Irán en el cierre de la fase de grupos, el entrenador optó por otras variantes para este duro choque.

El motivo principal de su suplencia radica en su falta de ritmo futbolístico debido a los pocos minutos de competencia oficial que arrastra en el último tiempo. Por esta razón, el cuerpo técnico prefirió guardarlo como una carta fuerte para el segundo tiempo y apostar desde el arranque por un ataque mucho más dinámico y veloz.

Con esta modificación estratégica, el frente de ataque belga presentará caras conocidas pero con otra movilidad. Los encargados de comandar la ofensiva desde el arranque para buscar el pase a los octavos de final serán Jérémy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.

Publicidad

En síntesis