Youri Tielemans no forma parte de la alineación de Bélgica contra España por los cuartos de final del Mundial 2026.

Bélgica se enfrenta con España este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones europeas comienza a las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio SoFi de Los Ángeles.

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Bélgica no es la favorita a avanzar a la semifinal, pero viene de hacer un partidazo contra Estados Unidos. Sin embargo, el combinado de Rudi García sufrió una mala noticia en la previa relacionada a Youri Tielemans, una de las figuras del equipo.

Youri Tielemans estaba destinado a ser titular con Bélgica ante España, pero el futbolista de Aston Villa se lesionó en el calentamiento previo y no puede jugar por los cuartos de final. Rudi García eligió a Hans Vanaken como su reemplazante en el centro del campo.

La baja de Youri Tielemans es una noticia dura para Bélgica porque el del Aston Villa ha sido uno de los mejores jugadores de los Diablos Rojos en la Copa del Mundo. Amadou Onana ya se lesionó en octavos de final ante Estados Unidos y ahora el equipo pierde a otro jugador clave.