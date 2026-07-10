¿Por qué salió Thibaut Courtois en España vs. Bélgica por los Cuartos de Final del Mundial 2026?

El guardameta belga sorprendió por su repentina salida en plena disputa de los Cuartos de Final del certamen internacional entre la Furia Roja y los Red Devils.

En el marco de los Cuartos de Final del Mundial 2026, España y Bélgica se enfrentaban por un lugar en las Semifinales, donde ya esperaba Francia luego de eliminar a Marruecos. En un duelo muy disputado, la Furia Roja se quedó con el boleto tras ganar 2-1 en los 90 minutos.

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Sin embargo, la nota del juego se la llevó lo que sucedió en la previa a la pausa de hidratacíon del segundo tiempo, donde el portero delos Red Devils, Thibaut Courtois, pidió el cambio al sentir una molestia física que no le permitió continuar en el partido. El jugador se retiró entre lágrimas y fue sustituido por Senne Lammens.

ALARMA EN BÉLGICA



Thibaut Courtois quedó con molestias antes de la pausa de hidratación.



Salió de cambio entre lágrimas por Lammens.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bKUAdl6ML5 — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

De esta manera, a los 71 minutos de partidos, el equipo dirigido por Rudi García perdió a uno de sus pilares y sintió esa variante. A los 87 minutos de partidos un dispato lejano logró despejarla Lammens pero en un rebote que dio, Mikel Merino aprovechó y convirtió el gol de la victoria.

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En un duelo igualado, la ausencia del portero del Real Madrid fue clave porque perdió una garantía entre los tres postes. Cabe añadir que el jugador se retiró llorando ya que, con 34 años, es muy probable que haya disputado su última Copa del Mundo con el cuadro europeo.

Thibaut Courtois reveló por qué salió en España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Tras el partido, el experimentado guardameta reveló por qué salió del duelo mundialiste: “Sentí mucho dolor en el cuádriceps. Pero no tuve ningún problema para quedarme en la portería, solo para los saques largos. Al final, el entrenador decidió sacarme, no hay problema porque el equipo está por encima de todo”.

🚨🇧🇪 Thibaut Courtois: “I felt a lot of pain in my quadriceps. But I had no problem with staying in goal though, only for long kicks”.



“In the end the manager decided to take me off, this is no problem as the team goes above everything”. pic.twitter.com/ATsdTrFYiv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

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¿Cuándo y dónde juegan Francia vs. España por las Semifinales del Mundial 2026?

Ahora, el compromiso entre los Bleus y la Furia Roja será el próximo martes 14 de julio desde las 13:00 horas (CDMX) en el AT&T Stadium de Dallas. Allí se conocerá al primer finalista del torneo. Mientras Francia busca su tercera final al hilo, España buscará volver a la definición tras 16 años.

En síntesis