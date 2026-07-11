En este desglose, recordamos todos los enfrentamientos entre los rivales de estos cuartos de final mundialistas.

El Arrowhead Stadium de Kansas City será el anfitrión de un verdadero partidazo entre Argentina y Suiza, que se batirán a duelo por un boleto a semifinales. Se cierran los cuartos de final del Mundial 2026 y lo hará el campeón vigente ante un contendiente que quiere cruzar el rubicón y escribir una página memorable para su país.

Publicidad

Este enfrentamiento no se ha dado tantas veces a lo largo de la historia como otros entre otras selecciones, pero aún así hay antecedentes para destacar entre ambos. Argentina ostenta un predominio abrumador sobre Suiza sumando la totalidad de encuentros que han protagonizado entre ellos, más que nada en partidos no-oficiales.

Entre todos los cotejos que animaron entre sí, figuran 5 triunfos de la ‘Albiceleste’ y 2 empates, sin victoria alguna de los ‘Rossocrociati’ hasta el momento. Suiza intentará ganarle a Argentina por primera vez en toda la historia y en una instancia tan trascendental dentro de lo que representa una Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuándo fue el último Argentina vs. Suiza antes del Mundial 2026?

Para recordar el más reciente compromiso entre ambas selecciones hay que remontarse al Mundial 2014, donde Argentina se impuso por 1-0 con el gol de Ángel Di María. En los octavos de final de esa Copa del Mundo, el equipo conducido por Alejandro Sabella tuvo que irse hasta la prórroga para poder vencer al conjunto europeo.

Publicidad

Di María, el autor del último gol ante Suiza [Foto: Getty]

Todos los cruces entre Argentina y Suiza antes del Mundial 2026:

Estos son los 7 enfrentamientos que componen el historial entre la ‘Albiceleste’ y los ‘Rossocrociati’:

Argentina 1-0 Suiza | Mundial 2014 (Di María)

| Mundial 2014 (Di María) Argentina 3-1 Suiza | Amistoso 2012 (Messi x3 / Shaqiri)

| Amistoso 2012 (Messi x3 / Shaqiri) Argentina 1-1 Suiza | Amistoso 2007 (Tévez / Streller)

| Amistoso 2007 (Tévez / Streller) Argentina 1-1 Suiza | Amistoso 1990 (Balbo / Türkyilmaz)

| Amistoso 1990 (Balbo / Türkyilmaz) Argentina 2-0 Suiza | Amistoso 1984 (Ponce y Dertycia)

| Amistoso 1984 (Ponce y Dertycia) Argentina 5-0 Suiza | Amistoso 1980 (Díaz, Luque, Valencia, Maradona y Passarella)

| Amistoso 1980 (Díaz, Luque, Valencia, Maradona y Passarella) Argentina 2-0 Suiza | Mundial 1966 (Artime y Onega)