¿Por qué Arabia Saudita vs. Uruguay no va por TV abierta en México?

Los Halcones y la Celeste se enfrantarán por el primer compromiso de ambos en el certamen internacional de Norteamérica.

Por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026, Arabia Saudita y Uruguay se miden este lunes 15 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con un triunfo.

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En el otro duelo de la zona, España y Cabo Verde también tuvieron su estreno en la jornada de lunes, por lo que la victoria es importanta para sacar una ventaja y enviar un mensaje a los otros equipos de la zona.

Con respecto al último juego de la jornada de domingo, el choque entre saudíes y uruguayos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Suecia contra Túnez únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Arabia Saudita vs. Uruguay por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+

TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis