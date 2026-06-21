¿Por qué no juega Ronald Araújo en Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Uruguay juega este domingo 21 de junio su segundo partido en el Mundial 2026. El rival de la Celeste es Cabo Verde, rival que viene de lograr un empate histórico frente a España. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Miami y comienza a las 16:00hs (CDMX).

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El equipo dirigido por Marcelo Bielsa viene de un empate 1-1 con Arabia Saudita decepcionante y ahora buscará su primera victoria en la Copa del Mundo. Uruguay ha tenido algunos problemas con las lesiones de distintos jugadores, como es el caso de Ronald Araújo.

Los detalles de la lesión de Ronald Araújo

Ronald Araújo no jugó contra Arabia Saudita ni tampoco lo hace este domingo frente a Cabo Verde por lesión. El defensa del Barcelona sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha en un entrenamiento previo al inicio del Mundial.

El uruguayo viajó a Madrid con urgencia cuando le sucedió para realizarse un tratamiento y luego volvió a concentrarse con el plantel charrúa. Se espera que Ronald Araújo ya esté disponible para el tercer partido de la Fase de Grupos ante España.

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No obstante, parece complejo que Ronald Araújo pueda ser titular contra España, pero sí podría sumar minutos. Mientras tanto, la dupla central charrúa la conforman Sebastián Cáceres y Mathías Olivera.

En síntesis