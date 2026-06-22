¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

El delantero de Real Madrid se perfila como titular para la Jornada 2 del Grupo I. Conoce las formaciones completas.

Francia juega este lunes su segundo partido en la Copa del Mundo 2026. Les Bleus enfrenta a Irak en el Estadio Filadelfia desde las 15:00 hs (CDMX) en busca de un triunfo que les garantice su presencia en 16avos de final.

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El combinado francés llega a este partido en la segunda posición del Grupo I, con los mismos puntos que Noruega pero con un gol menos convertido. Por eso, Didier Deschamps pondrá lo mejor en cancha para tratar de obtener la mayor ventaja posible en el marcador.

Kylian Mbappé se perfila como titular luego de su doblete en el primer partido. El atacante de Real Madrid es el jugador más peligrosos en el ataque francés y compite por quedarse con la Bota de Oro del Mundial, premio que obtuvo en Qatar 2022.

Mbappé fue la figura de Francia ante Senegal (Getty Images)

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Probable alineación de Francia

Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Theo Hernández

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Michael Olise

Ousmane Dembélé

Désiré Doué

Kylian Mbappé

Probable alineación de Irak

Jalal Hassan

Doski

Tahseen

Hussein Ali

Sulaka

Al-Ammari

Bayesh

Ali Jassim

Iqbal

Al-Hamadi

Hussein

¿Cómo llegan Francia e Irak a la Jornada 2 del Mundial?

La Selección Francesa inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con el pie derecho al vencer por 3-1 a Senegal. Irak, por el contrario, sufrió una dura derrota por 4-1 a manos de Noruega en su estreno.