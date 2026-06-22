¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Francia juega este lunes su segundo partido en la Copa del Mundo 2026. Les Bleus enfrenta a Irak en el Estadio Filadelfia desde las 15:00 hs (CDMX) en busca de un triunfo que les garantice su presencia en 16avos de final.
El combinado francés llega a este partido en la segunda posición del Grupo I, con los mismos puntos que Noruega pero con un gol menos convertido. Por eso, Didier Deschamps pondrá lo mejor en cancha para tratar de obtener la mayor ventaja posible en el marcador.
Kylian Mbappé se perfila como titular luego de su doblete en el primer partido. El atacante de Real Madrid es el jugador más peligrosos en el ataque francés y compite por quedarse con la Bota de Oro del Mundial, premio que obtuvo en Qatar 2022.
Mbappé fue la figura de Francia ante Senegal (Getty Images)
Probable alineación de Francia
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Theo Hernández
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Michael Olise
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Kylian Mbappé
Así quedó la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el triplete de Messi y los dobletes de Mbappé y Haaland
Probable alineación de Irak
- Jalal Hassan
- Doski
- Tahseen
- Hussein Ali
- Sulaka
- Al-Ammari
- Bayesh
- Ali Jassim
- Iqbal
- Al-Hamadi
- Hussein
¿Cómo llegan Francia e Irak a la Jornada 2 del Mundial?
La Selección Francesa inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con el pie derecho al vencer por 3-1 a Senegal. Irak, por el contrario, sufrió una dura derrota por 4-1 a manos de Noruega en su estreno.