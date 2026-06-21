¿Por qué no juega Jérémy Doku en Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026?

El extremo de Manchester City fue uno de los jugadores más desequilibrantes de los Diablos Rojos en la primera jornada.

La Selección de Bélgica hace su segunda presentación en la Copa del Mundo 2026. Tras empatar con Egipto en el debut, los Diablos Rojos vuelven al ruedo este domingo ante Irán, en el Estadio Los Ángeles, por la Jornada 2 del Grupo G.

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Los comandados por Rudi García son los favoritos de su zona, pero necesitan ganar para confirmarlo. No obstante, el entrenador francés no podrá contar con una de sus figuras para el choque con Irán. Estamos hablando de Jérémy Doku, extremo de Manchester City.

¿Por qué no juega Jérémy Doku en Bélgica vs. Irán?

La ausencia de Doku tiene que ver con una infección respiratoria que le viene afectando desde los primeros entrenamientos del Mundial 2026. En la semana se había especulado con un posible viaje del delantero para presenciar el nacimiento de su primer hijo, pero finalmente lo que lo deja afuera del partido de este domingo es el inconveniente respiratorio.

Jérémy Doku fue titular ante Egipto (Getty Images)

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No obstante, desde Bélgica ya comunicaron que estará disponible para el último partido de la fase de grupos ante Nueva Zelanda. Tras haber empatado contra Egipto en la Jornada 1, Rudi García lo necesitará contra los All Whites.

En síntesis