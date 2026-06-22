Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Francia vs. Irak según la IA

La Inteligencia Artificial ya dio su veredicto para el choque entre Les Bleus y Los Leones de Mesopotamia por el Grupo I.

Francia e Irak se enfrentan este lunes en un partido oficial de la Copa del Mundo 2026 y la previa deja una pregunta muy concreta: ¿hay lugar para la sorpresa o la balanza ya está inclinada? En Bolavip consultamos a la IA y el veredicto apunta con claridad hacia el lado francés.

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Les Bleus y Los Leones de Mesopotamia se miden hoy, lunes 22 de junio de 2026, desde las 15:00 (CDMX) por la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, dentro del Grupo I, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

¿Qué dijo la IA sobre Francia vs. Irak en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Francia 3-0 Irak”, es el veredicto exacto de la Inteligencia Artificial.

Kylian Mbappe celebra con sus compañeros tras anotar contra Senegal (Getty Images)

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La proyección de la IA se sostiene en tres señales inmediatas: Francia tuvo un mejor debut, llega mejor posicionada en el Grupo I y mostró una producción ofensiva reciente mucho más sólida. Sin rodeos, el escenario más probable es una victoria francesa con margen claro.

Eso no significa que Irak llegue resignado. Su necesidad de sumar y su intención de competir pueden empujar un tramo más incómodo de lo esperado, e incluso un 3-1 también es factible considerando que Francia recibió gol ante Senegal. Aun así, el pronóstico principal sigue siendo 3-0 para los europeos.

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Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Francia sobre Irak

Mejor arranque en el Grupo I: Francia debutó con un 3-1 ante Senegal y ya sumó 3 puntos, una base mucho más sólida para encarar la segunda fecha. Irak, del otro lado, abrió su Mundial con un 1-4 frente a Noruega y quedó en el fondo del grupo.

Francia debutó con un 3-1 ante Senegal y ya sumó 3 puntos, una base mucho más sólida para encarar la segunda fecha. Irak, del otro lado, abrió su Mundial con un 1-4 frente a Noruega y quedó en el fondo del grupo. Señales ofensivas más fuertes del lado francés: en su estreno, Francia produjo 11 tiros al arco y 1.897 xG, números que reflejan una capacidad real para lastimar. Irak también remató 11 veces en su debut, pero apenas registró 1 tiro al arco y 0.667 xG, una diferencia demasiado marcada en contundencia reciente.

en su estreno, Francia produjo 11 tiros al arco y 1.897 xG, números que reflejan una capacidad real para lastimar. Irak también remató 11 veces en su debut, pero apenas registró 1 tiro al arco y 0.667 xG, una diferencia demasiado marcada en contundencia reciente. Más jerarquía individual para resolver el partido: el foco cae naturalmente en Mbappé, hoy referencia total del ataque francés y dueño del récord de 58 goles con su selección. Esa clase de peso individual suele inclinar partidos de fase de grupos. Del otro lado, Irak tiene argumentos para competir y no solo para resistir, pero la diferencia de jerarquía sigue siendo amplia.

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En síntesis