A cuántos goles está Mbappé de superar a Messi

Mbappé y Messi marcaron hoy en sus partidos, por lo que pelean ahora por ser los máximos anotadores en Mundiales.

Este lunes Francia se enfrentó a Irak en el segundo partido de la fase de grupos en el Mundial, donde Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de conseguir un par de anotaciones, pese a que el partido se tuvo que detener por más de una hora por tormenta eléctrica. El futbolista francés sigue sumando anotaciones justo el mismo día que Lionel Messi hace historia.

Publicidad

El jugador argentino logró llegar a 18 anotaciones, tras superar a Miroslav Klose como el máximo goleador en Copas del Mundo, quien tenía 16. Con el doblete de esta noche ante Austria logró conseguir este hito, aunque tiene a alguien se se acerca a él y justamente se trata del propio futbolista del Real Madrid, quien llegó a 16 dianas.

Mundiales en los que ha anotado Messi

Alemania 2006: 1 gol

1 gol Sudáfrica 2010: 0 goles

0 goles Brasil 2014: 4 goles

4 goles Rusia 2018: 1 gol

1 gol Qatar 2022: 7 goles

7 goles Mundial 2026: 5 goles (al momento)

Partidos en los que anotó gol Mbappé en Mundiales

Mbappé ha anotado sus 16 goles en Copas del Mundo repartidos en un total de 11 partidos. Empezando por el Mundial de Rusia 2018:

Publicidad

Francia vs Perú (Fase de grupos): 1 gol (su primer gol en Mundiales)

(Fase de grupos): 1 gol (su primer gol en Mundiales) Francia vs Argentina (Octavos de final): 2 goles

(Octavos de final): 2 goles Francia vs Croacia (Final): 1 gol

Luego en el Mundial de Qatar 2022:

Francia vs Australia (Fase de grupos): 1 gol

(Fase de grupos): 1 gol Francia vs Dinamarca (Fase de grupos): 2 goles

(Fase de grupos): 2 goles Francia vs Polonia (Octavos de final): 2 goles

(Octavos de final): 2 goles Francia vs Argentina (Final): 3 goles (Hat-trick histórico)

Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 hasta el momento:

Francia vs Senegal (Fase de grupos): 2 goles

(Fase de grupos): 2 goles Francia vs Irak (Fase de grupos): 2 goles

Publicidad

Cabe mencionar que Messi ha conseguido este resultado en 28 encuentros, mientras Mbappé en 16; con 54 remates al arco del argentino vs 28 del francés. El de la Albiceleste tiene un total de 8 asistencias, mientras que el jugador del Real Madrid sólo 2. Lo que sí es un hecho es que ambos astros ya tienen una Copa del Mundo.

En síntesis