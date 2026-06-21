¿Por qué no juega Luis Suárez en Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El histórico delantero uruguayo no fue convocado por Marcelo Bielsa para el certamen internacional tras cerrar su etapa en la Celeste.

Uruguay se enfrenta a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 y muchos fanáticos se hacen una pregunta recurrente: ¿por qué Luis Suárez no forma parte de la convocatoria de la Celeste? El histórico delantero, máximo goleador de la selección uruguaya, no fue incluido en la lista de Marcelo Bielsa para disputar el torneo.

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La principal razón es que Suárez puso fin a su etapa en la selección tras la Copa América 2024. Luego de una carrera repleta de éxitos, el atacante decidió cerrar su ciclo con la camiseta celeste y dejar espacio para las nuevas generaciones que comenzaron a consolidarse en el proceso encabezado por Bielsa.

Además, el exjugador de Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid ya no compite en la élite del futbol europeo. Si bien continúa su carrera a nivel profesional, el cuerpo técnico entendió que era momento de apostar por futbolistas con mayor proyección de cara al presente y al futuro de la selección.

El retiro de Luis Suárez y su relación con Marcelo Bielsa

Otro factor que marcó su ausencia fue la relación distante que mantuvo con Marcelo Bielsa durante los últimos años. Incluso después de dejar la selección, Suárez realizó declaraciones críticas sobre algunos métodos de trabajo del entrenador argentino, lo que alimentó los rumores sobre una posible ruptura dentro del grupo.

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A pesar de ello, durante los meses previos al Mundial 2026 surgieron versiones que señalaban una posible vuelta del delantero para disputar el torneo. Sin embargo, los rumores quedaron en la nada y el atacante del Inter Miami no fue convocado.

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