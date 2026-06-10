¿Por qué no juega Victor Osimhen en Nigeria vs. Portugal por el amistoso internacional?

Entérate de la razón por la que el centrodelantero no será parte de un interesante compromiso.

Este miércoles, Portugal se enfrenta a Nigeria en el último amistoso de preparación para el Mundial 2026, una cita propicia para evaluar piezas de cara a la gran competencia, pero las Súper Águilas saltarán a la cancha con una ausencia de enorme peso en su ataque. Víctor Osimhen no figura en la alineación titular e incluso quedó completamente fuera del banco de los suplentes para este compromiso internacional.

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El motivo por el que Osimhen no juega en Nigeria vs. Portugal

La baja de la gran estrella del Galatasaray responde de forma exclusiva a cuestiones físicas. Los múltiples problemas con las lesiones que sufrió el delantero a lo largo de toda la temporada mermaron su regularidad y lo obligaron a bajarse de la convocatoria oficial para esta gira de amistosos, con el único fin de priorizar su recuperación de cara al próximo año futbolístico.

La ausencia del atacante resulta un golpe duro para el espectáculo en Leiria, aunque para el combinado africano el compromiso posee un tinte puramente anecdótico. Es crucial recordar al paso que la Selección de Nigeria ni siquiera va a jugar el Mundial de Norteamérica, tras consumar un doloroso fracaso en las fases previas de la eliminatoria de su confederación.

Sin la presión de un debut mundialista en el horizonte y con la baja obligada de Osimhen, el cuerpo técnico nigeriano aprovecha este duelo frente a los lusos para dar rodaje a nuevos elementos. Las Súper Águilas encaran este cierre de fecha FIFA con la mente puesta en el futuro inmediato, en un proceso donde urge una renovación profunda para sanar las heridas de la eliminación.

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En síntesis